Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері "Радіо Свобода".

Зазначається, що безпілотних катерів, про атаку якими звинуватили в Міноборони Росії, немає на озброєнні українських військових моряків.

"Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… військово-морські сили не мають ніякого стосунку", - заявив речник.

Атака на Чорноморський флот РФ

1 серпня у Чорному морі три морські дрони атакували два судна ЧФ Росії. У Мініоборони РФ традиційно повідомили, що атаку успішно відбили і всі дрони знищили. Крім того, там звинуватили ЗСУ в цій атаці.

Стверджується, що нібито трьома морськими безекіпажними катерами намагалися атакувати патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", які діяли за 340 км на південний захід від Севастополя.

Натомість видання "Бабель", посилаючись на власні джерела, повідомляє, що моряки принаймні одного з них просили про евакуацію поранених.

До евакуації задіяли гелікоптери Ка-29, яким наказано доставити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого воєнно-морського училища Севастополя.

Контейнеровоз Sparta-IV начебто цивільний, але джерело видання стверджує що на судні встановлена крупнокаліберна зброя, а на борту є озброєні команди та кадрові військові, що є грубим порушенням міжнародного морського права.