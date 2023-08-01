Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці безекіпажними катерами двох кораблів Чорноморського флоту
У міноборони РФ звинуватили ЗСУ в атаці безекіпажними катерами двох кораблів Чорноморського флоту, які знаходилися за 340 км від Севастополя
Про це повідомили в telegram-каналі міноборони РФ.
Стверджується, що нібито трьома морськими безекіпажними катерами намагалися атакувати патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", які діяли за 340 км на південний захід від Севастополя.
"Під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери противника знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів", - заявили у російському міністерстві.
Також у міноборони РФ запевняють, що кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков" Чорноморського флоту й досі продовжують виконувати поставлені завдання. Відомство зазначило, що "Сергій Котов" виконує "завдання щодо контролю судноплавства".
Українська влада та військове керівництво поки не коментували ці заяви росіян.
- Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 30 липня українські сили нібито здійснили атаку по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, використавши 25 БПЛА.
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