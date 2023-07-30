Про це інформує пресслужба російського міноборони.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двадцятьма п'ятьма безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території півострова Крим", - зазначили там.

За словами міноборони РФ, начебто 16 українських БПЛА знищили вогнем ППО, а ще 9 - засобами радіоелектронної боротьби. Не досягнувши мети, безпілотники начебто впали в акваторії Чорного моря в районі мису Тарханкут.

Росіяни додають, що унаслідок "припиненої терористичної атаки" постраждалих і руйнувань немає.