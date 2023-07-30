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Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на Крим 25 безпілотниками

30 липня, 2023 неділя
07:49
Війна з Росією ЗСУ дрон

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 30 липня українські сили нібито здійснили атаку по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, використавши 25 БПЛА

Про це інформує пресслужба російського міноборони.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двадцятьма п'ятьма безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території півострова Крим", - зазначили там.

За словами міноборони РФ, начебто 16 українських БПЛА знищили вогнем ППО, а ще 9 - засобами радіоелектронної боротьби. Не досягнувши мети, безпілотники начебто впали в акваторії Чорного моря в районі мису Тарханкут.

Росіяни додають, що унаслідок "припиненої терористичної атаки" постраждалих і руйнувань немає.

  • У ніч проти неділі, 30 липня, у столиці РФ, а також у Підмосков'ї нібито прогриміли вибухи. Російська влада заявила, що країну атакували безпілотники, які начебто вдалося збити засобами ППО.
Україна
Росія
Крим
окуповані території
безпілотник
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