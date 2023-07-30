Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв та постраждалих немає", - заявив він.

Однак за даними екстрених служб, через атаку безпілотників постраждала одна людина - охоронець вежі "Око-2"

Російське видання ТАСС зазначає, що у будівлі "IQ-квартал", розташованої в діловому центрі "Москва-Сіті", стався вибух. Крім цього, у силових структурах РФ також повідомили, що у Підмосков'ї збили два безпілотники, які, ймовірно, брали участь в атаці на столицю.



У 50-поверховій будівлі "IQ-квартал" було порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. З будівель комплексу "Москва-Сіті" У 50-поверховій будівлі "IQ-квартал" було порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. З будівель комплексу "Москва-Сіті" почали евакуювати людей. Також у вежі "Око-2" було вибито скло з першого по четвертий поверхи;

У повітряній зоні Москви та Підмосков'я забороняли польоти. Крім цього, через інцидент закривався столичний аеропорт Внуково на вильоти та прильоти. Пізніше роботу аеропорту було відновлено.

У соцмережах поширюють кадри з моменту атаки.

Реакція російського міноборони

За словами міністерства оборони РФ, під ранок 30 липня було нібито припинено спробу атаки "київського режиму" безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москва.

Там заявляють, що один український БПЛА начебто знищений у повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області.

А ще два дрони були "пригнічені засобами радіоелектронної боротьби" й, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Атаки дронів на Москву

Уночі на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми казали про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру.

Так, тг-канал "Mash" повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника. Цю інформацію згодом підтвердив міський голова Москви Сергій Собянін.

Згодом "ТАСС" із посиланням на екстрені служби заявило, що осколки безпілотника виявили на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.

Рух Комсомольським проспектом від центру Москви у бік області було перекрито, повідомив дептранс. Припинили рух і проспектом Лихачова.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксували удари двох БПЛА. Натомість пізніше у міноборони Росії сказали, що їм начебто вдалося припинити спробу атаки українських дронів. За його словами, вранці 24 липня "внаслідок припиненої терористичної атаки київського режиму постраждалих немає".

Згодом речниця Білого дому Карін Жан-Пє’р сказала, що атака дронів по центру Москви стала наслідком війни, яку розв’язала Росія, і яку вона сама може зупинити в будь-який момент.

Крім цього, московська влада скаржилася, що у ніч з 27 на 28 липня столицю РФ атакував БПЛА. А російське міноборони звинувачувало у цьому Україну. За їхніми словами, засобами ППО нібито знищено БПЛА, а постраждалих та руйнувань нібито не було.