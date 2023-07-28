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Мер Москви заявив про нібито атаку БПЛА на столицю РФ

28 липня, 2023 п'ятниця
04:43
Світ Кремль москва

Московська влада скаржиться, що у ніч з 27 на 28 липня столицю РФ атакував БПЛА

Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання РИА-Новости.

"Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами міністерства оборони", - заявив мер Москви Сергій Собянін

Руйнувань та постраждалих нібито немає.

  • У ніч на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Пошкоджено будівлю поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру, натомість влада звинувачує в атаці безпілотників Україну.
Росія
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