Мер Москви заявив про нібито атаку БПЛА на столицю РФ
Московська влада скаржиться, що у ніч з 27 на 28 липня столицю РФ атакував БПЛА
Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання РИА-Новости.
"Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами міністерства оборони", - заявив мер Москви Сергій Собянін
Руйнувань та постраждалих нібито немає.
- У ніч на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Пошкоджено будівлю поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру, натомість влада звинувачує в атаці безпілотників Україну.
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