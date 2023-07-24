Про це передають міноборони РФ, мер Москви Сергій Собянін та росЗМІ.

Після 4 ранку телеграм-канал "Shot" написав про нібито атаку БПЛА на Москву, через що над містом було чути звуки вибухів.

"Повідомляється про вибух на вулиці Лихачова. У будівлі, де знаходиться "Леруа Мерлен", вибило шибки на верхніх поверхах. Попередньо, саме туди "влетів" БПЛА", - йшлося в повідомленні.

Водночас тг-канал "Mash" повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника.

Згодом "ТАСС" із посиланням на екстрені служби заявило, що осколки безпілотника виявили на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.

Рух Комсомольським проспектом від центру Москви у бік області було перекрито, повідомив дептранс. Припинили рух і проспектом Лихачова.

Реакція російської влади на вибухи у Москві

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксували удари двох БПЛА.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає. Усі оперативні служби працюють на місці", - зазначив він.

Натомість пізніше у міноборони Росії сказали, що їм начебто вдалося припинити спробу атаки українських дронів.

"Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були пригнічені і зазнали аварії. Внаслідок припиненої терористичної атаки київського режиму постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Росії

У неділю, 2 липня, в Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля військового аеродрому, там утворилася воронка діаметром 10 метрів.

Вже 4 липня у Росії звинувачували Україну в атаці дронів по території Московської області. ЗМІ писали про атаку на військовий об'єкт та селище поблизу аеропорту "Внуково".