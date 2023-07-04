Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на екстрені служби.

Місцеві жителі зазначають, що в районі Нової Москви, за кілька кілометрів від МКАД (Московська кільцева автомобільна дорога) пролунала серія гучних вибухів. Інтервал між ними становив близько 5 хвилин. Ймовірною причиною називають роботу протиповітряної оборони.

Як повідомляють екстрені служби Росії, в Новій Москві нібито збито два безпілотники. Ще один в Калузькій області РФ.

Також, місцеві жителі повідомляють про вибухи в селі Аканьшино Московського округу. Зазначається, що це сталося приблизно о 06:40.

Також російські ЗМІ з посиланням на аеропорт повідомляють про те, що літаки, які летіли до "Внуково" (один із чотирьох основних аеропортів Москви) почали перенаправляти до інших летовищ. Повідомляється про п'ять таких рейсів: із Шарм-ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.

Зазначається, що рейс з Анкари кружляє поблизу Внуково вже понад годину.