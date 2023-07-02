У Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля військового аеродрому

Про це повідомляють російські телеграм-канали та видання "Медуза".

Повідомляється, що місцеві жителі Приморсько-Ахтарська почули гучний вибух о 16:00. За даними очевидців, після цього в небо піднявся стовп чорного диму.

Телеграм-канал Baza публікує фото воронки та зазначає, що її діаметр - близько 10 метрів.

Своєю чергою телеграм-канал Mash стверджує, що це система ППО збила ракету, яка нібито намагалася атакувати склад паливних матеріалів на території військового аеродрому.

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв повідомив, що жертв та постраждалих немає.

"Зараз з'ясовуються причини того, що сталося", - пише він.