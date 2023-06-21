РФ звинуватила Україну в обстрілі складів військової частини біля Москви й заявила про 3 збиті дрони
У міноборони Росії заявили, нібито 21 червня у селі Калинець Московської області було збито 3 українські дрони на підльоті до складів військової частини
Про це міністерство написало у телеграмі.
Міноборони ворога стверджує, що всі 3 дрони були "пригнічені засобами РЕБ", внаслідок чого втратили керування та зазнали аварії.
"Сьогодні припинено спробу київського режиму здійснити трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу терористичну атаку по об'єктах на території Московської області. Внаслідок невдалої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
Раніше про "атаку" двома дронами повідомляв губернатор Московської області Андрій Воробйов.
Відомо, що військова частина знаходиться в Наро-Фомінському міському окрузі, що під Москвою. За словами губернатора, дрони було збито о 5:30 та 5:50 ранку.
"Уламки виявлено, руйнувань та постраждалих немає. Спецслужби займаються, ведеться перевірка, територія зараз оточена", - додав він.
- У ніч з 20 на 21 червня масштабна пожежа сталась у російському Підмосков'ї.
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