У Підмосков'ї сталась масштабна пожежа
У ніч з 20 на 21 червня масштабна пожежа сталась у російському Підмосков'ї
Про це повідомляють російські ЗМІ та МНС.
З невідомих причин загорівся цех з виробництва дерев'яних палет.
Спершу площа пожежі становила 3 тис. кв. м. Проте згодом масштаб надзвичайної ситуації збільшився вдвічі.
Даних щодо постраждалих немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання.
О 01:43 пожежу було локалізовано.
- 25 травня в будівлі міністерства оборони Росії у центрі Москви сталася пожежа на одному з балконів, у МНС столиці РФ спростували повідомлення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе