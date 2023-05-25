У центрі Москви сталася пожежа в будівлі міноборони Росії
Пожежа сталася в будівлі Міністерства оборони Росії у центрі Москви на одному з балконів
Про це російським пропагандистам повідомили в екстрених службах.
"У будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній сталася пожежа на одному з балконів", - сказав співрозмовник агентства ТАСС. За його словами, на місці події працюють екстрені служби.
Згодом у МНС РФ повідомили, що у будівлі Міноборони не було пожежі.
"Не може бути такого, що там щось горіло. Зараз виїхали на місце, загоряння не виявлено", - заявили співробітники відомства.
При цьому державні ЗМІ дають дві різні версії події — пожежу на балконі та задимлення від запуску генератора.
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