"Це війна, яку розпочала Росія.": у Білому домі прокоментували атаку дронів на Москву
Речниця Білого дому Карін Жан-Пє’р заявила, що атака дронів по центру Москви стала наслідком війни, яку розв’язала Росія, і яку вона сама може зупинити в будь-який момент
Про це вона сказала на брифінгу у Вашингтоні.
"Це війна, яку розпочала Росія. Це їхня війна. Вони розпочали її, і вони могли її закінчити. Ми говоримо про це весь час: вони можуть закінчити її будь-коли шляхом виведення військ з України замість того, щоб здійснювати жорстокі напади на мирне населення, на українські міста", - сказала речниця.
Жан-П’єр нагадала, що Росія завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні майже щодня впродовж понад 15 місяців: бомбардувала український порт в Одесі, вбила та поранила мирне населення, зруйнувала об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і знищила десятки тисяч тонн зерна, яке збиралися відправити до країн світу.
При цьому речниця адміністрації Байдена зазначила, що США не підтримують завдання ударів Україною по території РФ, нагадавши, що Крим є українською територією.
"Отже, подивіться, щодо ударів безпілотників: у Москві ми чітко дали зрозуміти, що ми не підтримуємо напади всередині Росії. Але ми також дуже чітко заявили, що Крим - це справді Україна", - наголосила вона.
За словами Жан-П’єр, єдине, що може робити США - це продовжувати надавати безпекову допомогу Україні, як це і було протягом понад 15 місяців боротьби за свободу та суверенітет країни. Речниця назвала це "зобов’язанням Вашингтона перед Україною"
Що відомо про атаку дронів на Москву
Уночі на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми казали про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру.
Так, тг-канал "Mash" повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника. Цю інформацію згодом підтвердив міський голова Москви Сергій Собянін.
Згодом "ТАСС" із посиланням на екстрені служби заявило, що осколки безпілотника виявили на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.
Рух Комсомольським проспектом від центру Москви у бік області було перекрито, повідомив дептранс. Припинили рух і проспектом Лихачова.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксували удари двох БПЛА. Натомість пізніше у міноборони Росії сказали, що їм начебто вдалося припинити спробу атаки українських дронів. За його словами, вранці 24 липня "внаслідок припиненої терористичної атаки київського режиму постраждалих немає".
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