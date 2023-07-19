Про це повідомляє очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, радник "голови" Криму Олег Крючков та тг-канал "Кримський вітер".

"У зв'язку з виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі було перекрито трасу "Таврида". Схема руху автомобільного транспорту буде опублікована найближчим часом", - повідомив Аксьонов.

Крім цього, місцевий тг-канал зазначив, що на Старокримському полігоні біля села Кринички поцілили по складу боєприпасів й наразі продовжується детонація.

Водночас о 06:54 казали про нібито ще один потужний вибух на полігоні.

Крім цього, Сергій Аксьонов повідомив про можливу евакуацію жителів чотирьох населених пунктів.

"Зі зони, що прилегла до полігона в Кіровському районі, планується тимчасова евакуація мешканців чотирьох населених пунктів - це понад дві тисячі людей. Діє оперативний штаб, на місці працюють всі профільні служби", - йдеться у повідомленні.

Вибух на Кримському мосту: що сталося

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ООН, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.

Згодом в уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста займе 2 місяці і коштуватиме 1,3 млрд рублів.

18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.