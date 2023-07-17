Путін заявив, що РФ відповість на удар по Кримському мосту
У понеділок, 17 липня, під час наради у зв'язку з вибухом на Кримському мосту Володимир Путін заявив, що Росія відповість на цей удар
Про це пише пропагандистське РИА Новости.
Він заявив, що міноборони РФ "вже готує відповідні пропозиції".
Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді розповів, що опори Кримського мосту не постраждали внаслідок вибуху, а от один проліт автодорожньої частини мосту не підлягає відновленню.
За його словами, залізнична частина мосту працює у штатному режимі, рух легкових автомобілів може бути частково відновлено до кінця доби.
Також, він сказав, що двосторонній автомобільний рух Кримським мостом з одного боку може бути відновлено до 15 вересня, з другого - у листопаді.
Раніше про нараду повідомив російський Інтерфакс.
Зазначалося, що під час наради Путін заслухає доповідь віцепрем'єра Марата Хуснулліна про відновлення мосту. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за дорученням Путіна Хуснуллін вилетів у Крим.
"Путін доручив віцепрем'єру Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту. На цей час за дорученням глави держави Хуснуллін вилітає до регіону", - сказав він.
Пєсков повідомив, що після ознайомлення із ситуацією Путін чекатиме до сьомої вечора доповіді з ПКС.
"Буде нарада з ПКС, під час якої Хуснуллін вже з місця доповість про стан справ", - каже прессекретар.
Пєсков зазначив, що раніше Путін вже заслухав доповіді Хуснулліна, голови ФСБ Олександра Бортнікова, міністра транспорту Віталія Савельєва та окупаційного керівника Криму Сергія Аксьонова про наслідки атаки на міст.
- Під ранок 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після цього окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також кажуть 2 загиблих. Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.
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