ЗСУ впродовж місяця понад 20 разів обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму, - росЗМІ
Населені пункти, розташовані вздовж "наземного маршруту" з Росії до Криму в окупованих частинах Донецької, Херсонської та Запорізької областей України, були обстріляні щонайменше 22 рази за останні 30 днів
Про це повідомляє російське видання "Верстка".
Найчастіше, за даними видання, ЗСУ завдавали ударів по об’єктах окупантів у Мелітополі (шість разів), Бердянську (не менше семи разів), а також Маріуполі (тричі). Крім того, зазначає "Верстка", обстрілів зазнавали бази та об’єкти рашистів у Генічеську, Риковому, Новоолексіївці, Якимівці та Урзуфі.
Після вибуху на Керченському мосту, який стався 17 липня, дорога через ці населені пункти найближчим часом стане єдиним автомобільним маршрутом, який зв’язує РФ і Крим.
Відстань "по землі" між Ростовом-на-Дону, останнім російським обласним центром перед окупованими територіями та курортом південного берега Криму – Ялтою – становить близько 700 км.
Небезпека потрапити під обстріл – це не єдина проблема для російських туристів. Росіяни, які проїхали цим маршрутом, у телеграм-чатах розповідають, що відразу після КПП на кордоні Ростовської області і ОРДО повністю пропадає мобільний інтернет. Російських туристів чекає проїзд прямо через Маріуполь, в якому "зруйнований кожен другий будинок" і це "картинка не для дітей", високі ціни на паливо, низька якість доріг та блокпости на них, а також велика кількість російських військових із технікою.
Вибух на Кримському мосту: що сталося?
Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.
Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.
У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе