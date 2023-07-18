Про це повідомляє російське видання "Верстка".

Найчастіше, за даними видання, ЗСУ завдавали ударів по об’єктах окупантів у Мелітополі (шість разів), Бердянську (не менше семи разів), а також Маріуполі (тричі). Крім того, зазначає "Верстка", обстрілів зазнавали бази та об’єкти рашистів у Генічеську, Риковому, Новоолексіївці, Якимівці та Урзуфі.

Після вибуху на Керченському мосту, який стався 17 липня, дорога через ці населені пункти найближчим часом стане єдиним автомобільним маршрутом, який зв’язує РФ і Крим.

Відстань "по землі" між Ростовом-на-Дону, останнім російським обласним центром перед окупованими територіями та курортом південного берега Криму – Ялтою – становить близько 700 км.

Небезпека потрапити під обстріл – це не єдина проблема для російських туристів. Росіяни, які проїхали цим маршрутом, у телеграм-чатах розповідають, що відразу після КПП на кордоні Ростовської області і ОРДО повністю пропадає мобільний інтернет. Російських туристів чекає проїзд прямо через Маріуполь, в якому "зруйнований кожен другий будинок" і це "картинка не для дітей", високі ціни на паливо, низька якість доріг та блокпости на них, а також велика кількість російських військових із технікою.

Вибух на Кримському мосту: що сталося?

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.