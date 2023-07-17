Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після вибуху
Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня
Про це йдеться на сайті компанії.
На фото видно пошкодження дорожнього полотна з одного боку.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Вибух на Кримському мосту: що сталося?
Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про 2 загиблих.
Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.
У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.
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