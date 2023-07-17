Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після вибуху

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На фото видно пошкодження дорожнього полотна з одного боку.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вибух на Кримському мосту: що сталося?

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.