Окупанти звинуватили Україну в атаці Криму 28 дронами
Російське міноборони звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками у ніч на 18 липня: окупанти заявляють, що нібито знищили 28 дронів
Про це повідомила пресслужба міноборони РФ у telegram.
Зазначається, що Україна нібито атакувала об'єкти на території окупованого Криму.
"Сімнадцять українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще одинадцять БПЛА, які придушені засобами радіоелектронної боротьби, не досягнувши мети, зазнали аварії", - йдеться у повідомлені.
У міноборони Росії додали, що постраждалих та руйнувань немає.
- Під ранок 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.
- Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.
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