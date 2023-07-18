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Окупанти звинуватили Україну в атаці Криму 28 дронами

18 липня, 2023 вiвторок
08:57
Війна з Росією Крим

Російське міноборони звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками у ніч на 18 липня: окупанти заявляють, що нібито знищили 28 дронів

Про це повідомила пресслужба міноборони РФ у telegram.

Зазначається, що Україна нібито атакувала об'єкти на території окупованого Криму. 

"Сімнадцять українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще одинадцять БПЛА, які придушені засобами радіоелектронної боротьби, не досягнувши мети, зазнали аварії", - йдеться у повідомлені.

У міноборони Росії додали, що постраждалих та руйнувань немає. 

  • Під ранок 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.
  • Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
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