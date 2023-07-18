Про це повідомила пресслужба міноборони РФ у telegram.

Зазначається, що Україна нібито атакувала об'єкти на території окупованого Криму.

"Сімнадцять українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще одинадцять БПЛА, які придушені засобами радіоелектронної боротьби, не досягнувши мети, зазнали аварії", - йдеться у повідомлені.

У міноборони Росії додали, що постраждалих та руйнувань немає.