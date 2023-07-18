Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк повідомила у етері Еспресо.

На питання щодо створення "дороги смерті" з цивільного населення російською армією після вибухів на Кримському мосту, Гуменюк зазначила, що окупанти продовжують використовувати ту саму тактику "живого щита" для російських колон.

"Тут абсолютно стала тактика, вони завжди ховалися за мирними і їм абсолютно не важливо, чиї це мирні: чи це українці, чи це росіяни. Їм важливо виконати задачу й відзвітувати своєму диктаторові, що все йде за планом", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що насправді перенаправлення цих транспортних потоків по материковій частині було передбачуване.

"Будуть намагатися наситити ті регіони, де відчувають безкомпромісне просування Сил оборони. Наситити цивільним населенням, для того, щоб ускладнити нам бойову роботу. Це крок відчаю, розуміючи, що іншого способу немає вони знову ховаються за цивільних", - наголосила вона.

Вибух на Кримському мосту: що сталося?

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.

У вівторок, 18 липня, західні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що вчорашня атака на Кримський міст, внаслідок чого автомобільний рух був повністю порушений, здатна погіршити логістику російських окупантів на півдні України під час контрнаступальних дій ЗСУ.