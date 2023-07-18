Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Після вибухів на мосту, який з'єднує материкову РФ із тимчасово окупованим українським півостровом, російська влада звинуватила спецслужби України у завданні вранці 17 липня безпілотного надводного удару по об'єкту.

На відеозаписі наслідків видно, що один проліт дороги мосту через Керченську протоку обвалився, а інший проліт отримав пошкодження, але залишився цілим.

Міністерство транспорту РФ заявило, що удари не пошкодили ані залізничний міст, ані опори автомобільного мосту, а рух залізницею через міст відновився за кілька годин після удару.

Російська окупаційна влада перенаправила інтенсивний цивільний рух із захопленого Криму на територію РФ через окуповані південні райони в Україні, а російські джерела розповідали про великі корки у Джанкойському районі півострова і підконтрольній інтервентам території в Херсонській області у бік Мелітополя.

У звіті зазначається, що російські туристи, які тікають з окупованого Криму, ймовірно, посилили рух і, швидше за все, завадили російській логістиці з Криму до "тилових районів" на території Запорізької та Херсонської областей.

Окупаційна влада попросила цивільних осіб розглянути альтернативні шляхи евакуації, щоб "пом'якшити нагальні проблеми з дорожнім рухом".

Прессекретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відмовився коментувати причетність країни до інциденту.

При цьому, як раніше заявляли українські офіційні особи та аналітики ISW, міст через Керченську протоку та військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для Сил оборони України у їхньому захисті від повномасштабного вторгнення РФ та спроб Кремля захопити нашу державу.

Вибух на Кримському мосту: що сталося?

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.