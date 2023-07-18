Про це повідомив віцепрем'єр Марат Хуснуллін, інформує "Коммерсант".

Відновлення Кримського мосту, за попередніми даними, коштуватиме 1-1,3 млрд рублів, заявив віцепрем'єр.

"Вже вчора розпочали перекидання труб, металоконструкцій із Тольятті. За два місяці ми його збудуємо",— розповів віцепрем'єр під час "Відкритого діалогу" із російськими сенаторами. Тимчасовий міст буде довжиною 250 метрів, бо з моря підійти до пошкоджень неможливо.

Наразі рух мостом здійснюється в реверсивному режимі. За словами Марата Хуснулліна, двосторонній рух з одного боку Кримського мосту запустять до 15 вересня, з другого боку – до 1 листопада.

Запускати вантажні автомобілі Кримським мостом найближчим часом не планується у зв'язку із забезпеченням безпеки, повідомив він.

Вибух на Кримському мосту: що сталося

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ООН, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.