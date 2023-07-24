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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл
Оновлено

Окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл

24 липня, 2023 понедiлок
08:27
Війна з Росією Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.

Вранці 24 липня у тимчасово окупованого Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі

Про це він написав у telegram-каналі.

За його словами, у небі над Кримом силами ППО нібито збито 11 українських безпілотників. Сталося попадання по складу боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі. Аксьонов закликав мешканців зберігати спокій.

Відео вибухів у районі Красногвардійська опублікувало видання ASTRA.

За повідомленнями росЗМІ, окупанти знову перекрили Кримський міст.

Крім цього, радник "голови" Криму Олег Крючков повідомив про організацію оперативного штабу.

Згодом самопроголошений очільник Криму заявив, що у Джанкойському районі призупинено рух залізницею та автомобільною трасою Джанкой – Сімферополь. За його словами, це зроблено "з метою безпеки".

Аксьонов також додав, що ухвалив рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі п'яти кілометрів від місця удару у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення. За попередньою інформацією, начебто постраждалих немає.

За даними ще одного телеграм-каналу "Кримський вітер", по складу БК біля селища Вільний ударили три ракети, а не БПЛА, після чого почалася пожежа.

Вибух на Кримському мосту: що сталося

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ООН, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.

Згодом в уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста займе 2 місяці і коштуватиме 1,3 млрд рублів.

18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.

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