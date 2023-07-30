"Філігранно, точно, влучно": Гуменюк прокоментувала удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що робота Сил оборони спрямована на руйнування планів ворога, а не руйнування інфраструктури. Пошкодження, які завдаються таким об'єктам, як Чонгарський міст, завдаються для того, щоб знизити їх пропускну активність. Водночас в майбутньому вони також знадобляться й нашим військовим.

"Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки у зв'язку з нашою бойовою роботою", - додала Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", підрозділи ЗСУ продовжують ведення контрбатарейної боротьби та зачищення позиції ворога на лівому березі Дніпра.

Гуменюк розповіла, що Збройні Сили продовжують встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Натомість єдине, що може стримувати Сили оборони - наявність цивільного населення, яке росіяни використовують, чергуючи автівки з цивільними.

"Саме це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з того самого Криму, не маючи можливості використати славнозвісний Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", - додала Гуменюк.

Удар по Чонгарському мосту 29 липня: що відомо

Зранку суботи, 29 липня, Сили оборони України завдали успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.

Натомість спершу про удар ЗСУ по Чонгарському мосту написав так званий виконувач обов'язків губернатора тимчасово окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо.

За його словами, атаку нібито здійснили ракетами Storm Shadow. Колаборант написав, що всі 12 ракет начебто знищила ППО начебто, а уламки пошкодили лише будку обхідника і контакту лінію.

Варто зазначити, що при цьому у соцмережах місцеві жителі повідомляли, що проїзд через окупований пункт пропуску "Чонгар" закритий через нібито технічні причини.