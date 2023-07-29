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Сальдо заявив, що ЗСУ атакували залізницю між Кримом та Херсонською областю

29 липня, 2023 субота
18:45
Війна з Росією Колаборант Сальдо заявив про атаку ЗСУ залізницю між Кримом та Херсонщиною

Так званий виконувач обов'язків губернатора тимчасово окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ракетний удар по залізничних коліях, які з'єднують регіон з анексованим Кримом

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами колаборанта, атака нібито була здійснена ракетами Storm Shadow. Сальдо написав, що всі 12 ракет начебто знищила ППО начебто, а уламки пошкодили лише будку обхідника і контакту лінію.

"На той час, як я пишу ці слова, пошкодження вже усунуто ремонтною бригадою", – стверджує колаборант.

Вато зазначити, що при цьому у соцмережах місцеві жителі повідомляють, що проїзд через окупований пункт пропуску "Чонгар" закритий через нібито технічні причини.

Вибух на Чонгарському мосту у червні

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. 

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим. Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим з Україною.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що удари по мостах під Чонгаром на в'їзді до Криму суттєво ускладнили логістику для російських окупантів у Запорізькій області. Про це свідчать їхні швидкі темпи побудови понтонної переправи.

28 червня в ефірі телеканалу "Еспресо" Гуменюк розповіла, що після підриву Чонгарського мосту ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через Армянськ.  

29 червня начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що пошкодження Чонгарського моста створює передумови для позитивних новин, адже понтонна переправа не може замінити стаціонарний міст належним чином.

5 липня заступник очільника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов розповів, що ракети Storm Shadow успішно розбили мости біля Чонгара.

Україна
Росія
Крим
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
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