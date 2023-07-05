Про це Громов розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Окремої уваги заслуговують крилаті ракети Storm Shadow класу "повітря-земля", за допомогою, яких ми маємо можливість знищувати критично важливі військові об’єкти противника на відстані до 250 кілометрів", - повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що нині українські військові переконалися в ефективності роботи таких боєприпасів.

"Свідченням ефективності крилатих ракет даного класу є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - розповів військовий.

Громов додав, що Storm Shadow дозволяють постійно бити по пунктах управління та місцях зберігання озброєнь, боєприпасів і техніки російського війська.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим. Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим з Україною.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що удари по мостах під Чонгаром на в'їзді до Криму суттєво ускладнили логістику для російських окупантів у Запорізькій області. Про це свідчать їхні швидкі темпи побудови понтонної переправи.

28 червня в ефірі телеканалу "Еспресо" Гуменюк розповіла, що після підриву Чонгарського мосту ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через Армянськ.

29 червня начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що пошкодження Чонгарського моста створює передумови для позитивних новин, адже понтонна переправа не може замінити стаціонарний міст належним чином.