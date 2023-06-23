Супутникові знімки оприлюднив проєкт "Схеми".

Зазначається, що 23 червня супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом.

На знімках також видно наслідки обстрілу, які залишилися на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним.

Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, які зробили за чотири дні до обстрілу - 18 червня.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим.