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Гуменюк: пошкодження Чонгарського моста — передумова до наближення позитивних новин

29 червня, 2023 четвер
11:54
Війна з Росією Чонгарський міст

Пошкодження Чонгарського моста створює передумови для позитивних новин, адже понтонна переправа не може замінити стаціонарний міст належним чином

Про це начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного марафону.

"З огляду на наш досвід щодо Антонівського мосту, вздовж Каховської ГЕС, тактика дій окупантів нам зрозуміла. Ми знаємо, що саме вони робитимуть, як будуть намагатись облаштувати альтернативу. Ворог теж обізнаний у тому, що ми методично працюватимемо і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику, постачання, але при цьому окупанти будуть продовжувати ремонтувати міст, так само як вони чинили під час нашої роботи зі звільнення правобережжя над мостами через Дніпро", - зауважила військова.

Гуменюк наголошує, що російські війська потрапили в складні умови, бо події, які відбуваються на лінії фронту, відбуваються на суходолі, а міст в глибокому тилу самих окупантів.

"Вони знову і знову потерпатимуть через те, що він не працює повноцінно. Тому що альтернативний шлях через Армянськ набагато ближчий до позицій Сил оборони, і окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль також потужний. Можемо сказати, що пошкодження Чонгарського моста - це передумови до створення тих позитивних новин, до яких ми наближаємось", - підсумувала начальниця пресцентру.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. 

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим. Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим з Україною.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що удари по мостах під Чонгаром на в'їзді до Криму суттєво ускладнили логістику для російських окупантів у Запорізькій області. Про це свідчать їхні швидкі темпи побудови понтонної переправи.

28 червня в ефірі телеканалу "Еспресо" Гуменюк розповіла, що після підриву Чонгарського мосту ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через Армянськ.  

військові
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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