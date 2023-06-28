Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці Британії нагадали, що вранці 22 червня ЗСУ завдали ударів по мостах через Чонгар, які сполучають Кримський півострів з окупованою територією Херсонщини.

"Ці мости обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом і Херсоном. Маршрут через мости через Чонгар є найпрямішим маршрутом від кримського логістичного центру Росії в Джанкої та Запорізького напрямку, де Росія зараз обороняється від великого наступу України", - йдеться у повідомленні.

У міноборони Британії зазначають, що тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським логістичним конвоям довелося принаймні на 50% часу довше доставляти підтримку загарбницьким військам на фронті через альтернативні шляхи.

Звіти також свідчать, що російська влада майже напевно побудувала заміну понтонного мосту протягом 24 годин після нападу. Проте найімовірніше, що цими переправами користуються виключно російські військові.

Швидкість, з якою було побудовано альтернативний перехід, свідчить про те, наскільки цей шлях є життєво важливим для російських військових зусиль в окупованій Україні.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим. Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим з Україною.