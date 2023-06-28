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Ексклюзив

Окупанти намагаються використовувати шлях через Армянськ, але він надто близько до позицій ЗСУ, - Гуменюк

28 червня, 2023 середа
16:18
Війна з Росією Карта бойових дій-2706

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що після підриву Чонгарського мосту, ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через Армянськ

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни бачать й розуміють, що намагання ремонтувати Чонгарський міст є безрезультатним. Міст пошкоджено настільки, щоб не витримувати навантаження, яке передбачає пересування військової техніки та перевезення боєприпасів. Росіяни намагаються облаштувати понтонні переправи, але, якщо ми дістали до мосту, то що заважає дістати до понтонних переправ. Вони продовжують це робити в очікуванні наступної "бавовни". Постараємось, щоб чекали не довго", - підкреслила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, після підриву Чонгарського мосту, ворог намагається використовувати альтернативний шлях, який веде через Армянськ.

"Але він надто близько до позицій Сил оборони України, і це нервує ворогів. Вони не відчувають безпеки у використанні цього логістично-транспортного шляху", - зауважила Гуменюк.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. 

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим. Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим з Україною.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що удари по мостах під Чонгаром на в'їзді до Криму суттєво ускладнили логістику для російських окупантів у Запорізькій області. Про це свідчать їхні швидкі темпи побудови понтонної переправи

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Крим
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Чонгар
окуповані території
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Військові новини
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Контрнаступ ЗСУ
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