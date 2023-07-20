Окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим: нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток
У окупованому Криму в ніч на 20 липня нібито прогриміли вибухи. Загарбники звинувачують Україну в атаці безпілотника по півострову. Начебто є пошкодження і загинула дівчина-підліток
Про це 20 липня повідомляє очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.
"В результаті удару ворожого БПЛА в одному з населених пунктів на північно-західній частині Криму було пошкоджено чотири адміністративні будівлі. Профільні служби працюють на місці події", - написав окупант.
Він також зазначив, що внаслідок атаки нібито загинула дівчина-підліток.
- В ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Ймовірно, детонує склад із боєприпасами на одному з полігонів. Окупаційна влада нібито планує тимчасово евакуювати жителів 4 населених пунктів.
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