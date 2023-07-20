Про це 20 липня повідомляє очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

"В результаті удару ворожого БПЛА в одному з населених пунктів на північно-західній частині Криму було пошкоджено чотири адміністративні будівлі. Профільні служби працюють на місці події", - написав окупант.

Він також зазначив, що внаслідок атаки нібито загинула дівчина-підліток.