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Головна Війна з Росією Окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим: нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток

Окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим: нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток

20 липня, 2023 четвер
06:27
Війна з Росією Вибух у Криму

У окупованому Криму в ніч на 20 липня нібито прогриміли вибухи. Загарбники звинувачують Україну в атаці безпілотника по півострову. Начебто є пошкодження і загинула дівчина-підліток

Про це 20 липня повідомляє очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

"В результаті удару ворожого БПЛА в одному з населених пунктів на північно-західній частині Криму було пошкоджено чотири адміністративні будівлі. Профільні служби працюють на місці події", - написав окупант.

Він також зазначив, що внаслідок атаки нібито загинула дівчина-підліток. 

  • В ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Ймовірно, детонує склад із боєприпасами на одному з полігонів. Окупаційна влада нібито планує тимчасово евакуювати жителів 4 населених пунктів.
Крим
окуповані території
окупанти
безпілотник
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