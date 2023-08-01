Вибух у Севастополі підтверджує "Супільне" з посиланням на місцевого жителя.

Проєкт "Крим. Реалії", з посиланням на місцеві телеграм-канали, стверджує, що вибух стався у районі селища Цукрова Головка. Там розташована ТЕЦ, а також чотири склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна РФ.

Російський опозиційний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ публікує відко з місця вибуху і повідомляє, що за одними даними він стався біля бази ВМФ у Балаклаві, за іншими – в районі Севастопольської ТЕЦ.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі гори Кара-Коба збили БПЛА, спалахнула трава та чагарники.

"У районі Кара-Коби за попередніми даними збито БПЛА. На землі стався підрив, спалахнула трава та чагарники. Пожежні розрахунки вже на місці розпочали гасіння спалаху" - повідомив Развожаєв.