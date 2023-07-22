Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов уточнив, що також відбулася детонація боєприпасів на складі.

За його словами постраждалих та руйнувань немає. Проте, людей в радіусі 5 кілометрів евакуюють.

"Унаслідок атаки ворожого безпілотника на Красногвардійський район сталася детонація на складі боєприпасів. Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає. Ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НС (надзвичайної ситуації, - ред.) у пункти тимчасового розміщення", - йдеться у повідомлені.

Також окупанти призупинили рух на Кримській залізниці "для мінімізації ризиків".

Раніше Аксьонов повідомив про нібито атаку безпілотників на інфраструктурні об'єкти півосторову.

"Противник здійснив спробу нальоту з використанням БпЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби", - написав він.

Місцевий тг-канал "НС/Сімферополь" зазначив, що кілька безпілотників нібито атакували нафтобазу та аеродром у селищі Октябрське, розташоване у центральній частині півострова. Там здетонували боєприпаси.

Крім того, російський тг-канал ASTRA повідомив, що в Октябрському також виникла пожежа на залізничній станції "Елеваторна".

Інформаційний центр з автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту раніше поінформував, про тимчасове перекриття руху для автотранспорту Кримським мостом.