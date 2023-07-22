Після ударів безпілотників у Криму горить нафтобаза та склад боєприпасів. Рух залізницею призупинено
Окупаційна влада Криму в суботу, 22 липня, заявила про нібито атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками: ймовірно горить нафтобаза у селищі Октябрське та детонує склад боєприпасів. Було призупинено рух залізницею
Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов уточнив, що також відбулася детонація боєприпасів на складі.
За його словами постраждалих та руйнувань немає. Проте, людей в радіусі 5 кілометрів евакуюють.
"Унаслідок атаки ворожого безпілотника на Красногвардійський район сталася детонація на складі боєприпасів. Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає. Ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НС (надзвичайної ситуації, - ред.) у пункти тимчасового розміщення", - йдеться у повідомлені.
Також окупанти призупинили рух на Кримській залізниці "для мінімізації ризиків".
Раніше Аксьонов повідомив про нібито атаку безпілотників на інфраструктурні об'єкти півосторову.
"Противник здійснив спробу нальоту з використанням БпЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби", - написав він.
Місцевий тг-канал "НС/Сімферополь" зазначив, що кілька безпілотників нібито атакували нафтобазу та аеродром у селищі Октябрське, розташоване у центральній частині півострова. Там здетонували боєприпаси.
Крім того, російський тг-канал ASTRA повідомив, що в Октябрському також виникла пожежа на залізничній станції "Елеваторна".
Інформаційний центр з автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту раніше поінформував, про тимчасове перекриття руху для автотранспорту Кримським мостом.
- 20 липня окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим. Нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе