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В ISW пояснили, як удари по кораблях РФ впливають на хід українського контрнаступу

6 серпня, 2023 неділя
06:48
Війна з Росією корабель рф

Удари українських військово-морських сил по російських цілях, ймовірно, є частиною навмисної кампанії з перехоплення, яка спрямована на створення сприятливих умов для масштабніших контрнаступальних операцій

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у ніч з 3 на 4 серпня український морський безпілотник завдав удару по російському десантному кораблю "Оленегорский горняк". У ГУР зазначили, що корабель зазнав значних пошкоджень і, ймовірно, деякий час не буде в строю.

Міноборони Великобританії повідомило, що "Оленегорский горняк" належить Північному флоту РФ, але останнім часом переправляв військові та цивільні вантажі між РФ та окупованим Кримом у зв'язку з перебоями у роботі Керченського мосту через попередні українські удари.

На думку експертів ISW, попередні зусилля України щодо блокування в основному були зосереджені на російських військових цілях на суші, але, схоже, Україна зараз розширює свої зусилля, включаючи в них і морські об'єкти. 

Українські офіційні особи неодноразово заявляли про свою прихильність цілеспрямованій кампанії з перехоплення російських військових об'єктів з метою ослаблення їхньої матеріально-технічної бази та обороноздатності, щоб створити сприятливі умови для майбутніх контрнаступальних дій України.

Таким чином, вказують в ISW, українські війська продовжують створювати умови для майбутніх вирішальних операцій за допомогою кампанії перехоплення, як це було до та під час контрнаступу в Харківській і Херсонській областях 2022 року, але тепер завдають ударів набагато глибше в російські тилові райони та охоплюють морські цілі.

Вибухи біля Кримського мосту та пошкодження російського танкера 5 серпня: що відомо

У ніч на 5 серпня в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи, які імовірно спричинені морськими дронами.

Представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов повідомив, що "за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер СІГ (SIG)". За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення. Корабель не може самостійно пересуватись, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири.

Відразу після атаки у російської окупаційної влади були різні версії подій. Володимир Рогов писав у телеграм про вибух у районі н. п. Яковенкове. 

Він додав, що на Кримському мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Також Рогов наголосив, що це атака українських дронів.

Російські телеграм-канали писали про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучав сигнал тривоги.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи в районі мосту не підтверджував. Сигнал тривога в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначав, що "гучні звуки, які чули жителі Керчі до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться".

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними й повітряними дронами. Три з них уже знищено.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та заявив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України. За його словами, для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, голова СБУ запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".

Згодом джерела Служби безпеки повідомили декільком українським ЗМІ, що атаку на російський танкер SIG здійснили співробітники СБУ у рамках спецоперації. Участь у цьому також брали Військово-морські сили.

Там зазначили, що для спецоперації використали надводний дрон із 450 кг тротилу, якими й підірвали судно. У результаті нафтовий танкер РФ SIG, що збудований у 2014 році й важить близько 5 тис. тонн, отримав пошкодження біля Кримського мосту.

Згодом секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов прокоментував нещодавні атаки дронів по території Росії й тимчасово окупованого Криму та заявив про розширення масштабів дальності бойової роботи по воєнних об'єктах РФ.

Аналітик міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Антон Павлушко розповів, що в Чорному морі вистачає російських цілей, які постійно займаються постачанням для армії РФ.

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