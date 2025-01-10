Для доопрацювання та передачі законопроєкту про демобілізацію у Верховну Раду потрібно ще хоча б 3 місяці, - перший заступник міністра оборони Гаврилюк
Перший заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк заявив, що для доопрацювання та передачі законопроєкту про демобілізацію у Верховну Раду потрібно ще хоча б 3 місяці
Про це він сказав на засіданні парламенту, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
За словами Гаврилюка, законопроєкт вже відпрацьований і практично готовий до його передачі в Верховну Раду.
Він зауважив, що для того, щоб цей закон був переданий, Міноборони відпрацьовує ряд механізмів, аби зрозуміти, "яким чином можна замінити понад ту велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації - ким або чим".
"Тобто відпрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього, хоча б ще 3 місяці для опрацювання. Або якщо подати закон, то там термін демобілізації не буде визначений з моменту прийняття цього закону", - сказав Гаврилюк.
- У законопроєкті, який має визначити умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби, основну увагу зосереджено на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Щодо демобілізації ведуться дискусії, повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко.
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