Для доопрацювання та передачі законопроєкту про демобілізацію у Верховну Раду потрібно ще хоча б 3 місяці, - перший заступник міністра оборони Гаврилюк

Про це він сказав на засіданні парламенту, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За словами Гаврилюка, законопроєкт вже відпрацьований і практично готовий до його передачі в Верховну Раду.

Він зауважив, що для того, щоб цей закон був переданий, Міноборони відпрацьовує ряд механізмів, аби зрозуміти, "яким чином можна замінити понад ту велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації - ким або чим".

"Тобто відпрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього, хоча б ще 3 місяці для опрацювання. Або якщо подати закон, то там термін демобілізації не буде визначений з моменту прийняття цього закону", - сказав Гаврилюк.