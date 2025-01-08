Більшу увагу звертають на ротації: полковник СБУ Костенко щодо законопроєкту про демобілізацію

Про це повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Це дуже складна тема, про яку ми говорили, - про терміни служби. І та ситуація, яка у нас є, ми пам’ятаємо, що навіть заступник міністра, який приходив у залу, говорив про те, що якщо зараз безпосередньо, за цих умов мобілізації, які є, визначити строки і дозволити людям звільнятися, це може призвести до поразки у війні. Це ми маємо всі розуміти", - зазначив Костенко.

За його словами, основну увагу в законопроєкті зосереджено на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Стосовно демобілізації ведуться дискусії.

"Наступне питання, чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлено завдання уряду, – так. Ми нещодавно були з головою комітету в Міністерстві оборони, де були представники Міноборони, Генштабу. Говорили саме про цей законопроєкт. Там більше увагу звертають на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Тому основна увага – це на ротації. Щодо демобілізації там ведуться дискусії", - повідомив Костенко.