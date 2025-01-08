Більшу увагу звертають на ротації: полковник СБУ Костенко щодо законопроєкту про демобілізацію
У законопроєкті, який має визначити умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби, основну увагу зосереджено на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Щодо демобілізації ведуться дискусії
Про це повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Це дуже складна тема, про яку ми говорили, - про терміни служби. І та ситуація, яка у нас є, ми пам’ятаємо, що навіть заступник міністра, який приходив у залу, говорив про те, що якщо зараз безпосередньо, за цих умов мобілізації, які є, визначити строки і дозволити людям звільнятися, це може призвести до поразки у війні. Це ми маємо всі розуміти", - зазначив Костенко.
За його словами, основну увагу в законопроєкті зосереджено на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Стосовно демобілізації ведуться дискусії.
"Наступне питання, чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлено завдання уряду, – так. Ми нещодавно були з головою комітету в Міністерстві оборони, де були представники Міноборони, Генштабу. Говорили саме про цей законопроєкт. Там більше увагу звертають на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Тому основна увага – це на ротації. Щодо демобілізації там ведуться дискусії", - повідомив Костенко.
- У грудні 2023 року Кабмін підготував законопроєкт №10378, в якому йшлося про умови демобілізації. Уряд пропонував надати право на звільнення тим, хто відслужив безперервно 36 місяців. Проте пізніше проєкт було відкликано.
- Верховна Рада України на засіданні 11 квітня 2024 року ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. Втім, норму про демобілізацію виключили.
- Секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко 14 листопада заявив, що Міноборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроєктом, який визначить умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби.
- У середу, 18 грудня, настав граничний термін, коли уряд мав представити законопроєкт щодо встановлення чітких термінів служби для військових. Опозиція у Верховній Раді закликала напрацювати законодавчу ініціативу.
- 20 грудня 2024 року перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що проєкт закону про демобілізацію скоро внесуть на розгляд парламенту, однак у Міноборони вважають, що ресурсу для заміни військових на фронті немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.14 Купівля 42.14Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе