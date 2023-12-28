Демобілізація в Україні: що змінить новий законопроєкт Кабміну

Наразі в Україні актуальною є тема демобілізації та відповідних змін у законодавстві. Кабмін підготував великий законопроєкт №10378, в якому містяться також процедури військової демобілізації. Цей крок відображає важливі зміни та можливість відпочинку для тих, хто відслужив вже майже два роки.

Ця тема досить важка та дискусійна. Над проєктом закону спільно працюють не один місяць депутати, Генеральний штаб, Міністерство оборони та ЗСУ. Станом на сьогодні відомо, що в документі вважають доцільним надати право на демобілізацію військовослужбовцям, які безперервно проходили військову службу під час воєнного стану впродовж 36 місяців. Також ця можливість надається тим, хто має I або II групу інвалідності та не бажає продовжувати військову службу.

Водночас військові, що служили під час воєнного стану та були звільнені в запас, отримають звільнення від повторної мобілізації на два роки. Крім того, влада планує ввести можливість додаткової відпустки тривалістю 90 днів для звільнених з полону військовослужбовців зі збереженням грошових виплат. Ці військові матимуть можливість звільнитися за власним бажанням та уникнути повторної мобілізації.

Також, Кабмін планує дозволити всім військовослужбовцям взяти відпустку, тривалість якої буде перевищувати 15 днів, тобто до 30 днів за один раз.

Демобілізація у 2025 році: умови та критика

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що демобілізація може бути реальністю лише за умов відсутності загострення на фронті та наявності кваліфікованих резервістів. "Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше – про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, найголовніше, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити, – зазначив генерал. – Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити", - повідомив на пресконференції Валерій Залужний.

Згідно з матеріалами АрміяInform, Головнокомандувач ЗСУ має надію, що до 2025 року (36 місяців для людей, що перебувають у війську з початку повномасштабного вторгнення) буде достатньо часу на підготовку кадрів для заміни.

Більшість експертів зазначають, що в Україні потрібно розробити нову стратегію мобілізації, що включатиме чіткі правила та ефективні механізми. Тоді вже можна буде говорити про звільнення зі служби.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко озвучив свою думку з цього приводу в інтерв‘ю Укрінформу: "Мобілізація має бути справедливою. Усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби. Має бути справедливість. Зараз служать стільки-то громадян, а через три роки на їхні місця приходять інші. Поступово всіх треба буде міняти. Якщо ми так зробимо, кожна людина знатиме графік своєї служби. Як варіант, можна навіть повістки надсилати із зазначеною датою призову, наприклад через рік. Тоді людина чітко розумітиме, коли вступить на військову службу, готуватиметься до цього".

Звісно, законопроєкт отримав значну критику. Перед ухваленням на нього ще чекає низка змін та корективів.

Так, Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність", гостро критикувала положення про демобілізацію військових лише після 36 місяців неперервної служби. " Уявляєте собі 3 роки під Бахмутом чи Авдіївкою? А такі підрозділи, які вже 2 роки на нулі і виснажені є, будемо добиватися права на демобілізацію через два роки, якщо військовий весь цей час був не в тилу, а на нулі", - виразила своє обурення депутатка на особистій Facebook-сторінці.