Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна мобілізація Демобілізація в Україні: що змінить новий законопроєкт Кабміну

Демобілізація в Україні: що змінить новий законопроєкт Кабміну

28 грудня, 2023 четвер
17:00
мобілізація ЗСУ, Руки, які тримають Україну

У понеділок, 25 грудня, був зареєстрований законопроєкт з новими правилами мобілізації та нововведеннями, що стосуються військової служби, зокрема демобілізації

Наразі в Україні актуальною є тема демобілізації та відповідних змін у законодавстві. Кабмін підготував великий законопроєкт №10378, в якому містяться також процедури військової демобілізації. Цей крок відображає важливі зміни та можливість відпочинку для тих, хто відслужив вже майже два роки.

Ця тема досить важка та дискусійна. Над проєктом закону спільно працюють не один місяць депутати, Генеральний штаб, Міністерство оборони та ЗСУ. Станом на сьогодні відомо, що в документі вважають доцільним надати право на демобілізацію військовослужбовцям, які безперервно проходили військову службу під час воєнного стану впродовж 36 місяців. Також ця можливість надається тим, хто має I або II групу інвалідності та не бажає продовжувати військову службу.

Водночас військові, що служили під час воєнного стану та були звільнені в запас, отримають звільнення від повторної мобілізації на два роки. Крім того, влада планує ввести можливість додаткової відпустки тривалістю 90 днів для звільнених з полону військовослужбовців зі збереженням грошових виплат. Ці військові матимуть можливість звільнитися за власним бажанням та уникнути повторної мобілізації.

Також, Кабмін планує дозволити всім військовослужбовцям взяти відпустку, тривалість якої буде перевищувати 15 днів, тобто до 30 днів за один раз.

Демобілізація у 2025 році: умови та критика

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що демобілізація може бути реальністю лише за умов відсутності загострення на фронті та наявності кваліфікованих резервістів. "Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше – про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, найголовніше, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити, – зазначив генерал. – Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити", - повідомив на пресконференції Валерій Залужний.

Згідно з матеріалами АрміяInform, Головнокомандувач ЗСУ має надію, що до 2025 року (36 місяців для людей, що перебувають у війську з початку повномасштабного вторгнення) буде достатньо часу на підготовку кадрів для заміни.

Більшість експертів зазначають, що в Україні потрібно розробити нову стратегію мобілізації, що включатиме чіткі правила та ефективні механізми. Тоді вже можна буде говорити про звільнення зі служби.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко озвучив свою думку з цього приводу в інтерв‘ю Укрінформу: "Мобілізація має бути справедливою. Усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби. Має бути справедливість. Зараз служать стільки-то громадян, а через три роки на їхні місця приходять інші. Поступово всіх треба буде міняти. Якщо ми так зробимо, кожна людина знатиме графік своєї служби. Як варіант, можна навіть повістки надсилати із зазначеною датою призову, наприклад через рік. Тоді людина чітко розумітиме, коли вступить на військову службу, готуватиметься до цього".

Звісно, законопроєкт отримав значну критику. Перед ухваленням на нього ще чекає низка змін та корективів. 

Так, Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність", гостро критикувала положення про демобілізацію військових лише після 36 місяців неперервної служби. " Уявляєте собі 3 роки під Бахмутом чи Авдіївкою? А такі підрозділи, які вже 2 роки на нулі і виснажені є, будемо добиватися права на демобілізацію через два роки, якщо військовий весь цей час був не в тилу, а на нулі", - виразила своє обурення депутатка на особистій Facebook-сторінці.

Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Євстратій Зоря
Автор Тетяна Яворська
27 грудня, 2023 середа
330 років московський патріархат працював над тим, аби тримати в полоні українські душі – митрополит Євстратій Зоря
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
27 грудня, 2023 середа
Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький
Бої тривають
28 грудня, 2023 четвер
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.86
    Купівля 37.86
    Продаж 38.56
  • EUR
    Купівля 41.71
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
17:26
черга автомобілів
Цьогоріч українці придбали 191 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону
17:22
Довіра до телемарафону "Єдині новини" знизилася з 69% до 43%, - опитування КМІС
17:18
Ірландія
Метеорологи Ірландії визнали 2023 рік найтеплішим в історії спостережень
17:16
Оновлено
Вадим Новинський
Харківобленерго заявило про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського. У "Смарт-Холдинг" відреагували
17:06
На фото: Майкл Манн
Режисер "Феррарі" Майкл Манн розповів, що його дідусь родом з Житомирщини
17:06
обстріл Запоріжжя
РФ обстріляла село в Запорізькій області: є загиблі й поранені
17:04
Оновлено
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
16:45
США допомога Україні експорт зерна економіка
США передали Україні 16 зерновозів для перевезення агропродукції
16:45
Київ, ялинка
У КМДА стверджують, що на нові фортифікаційні споруди на околицях Києва витрачено 100 млн грн
16:23
посвідчення водія
В Україні підвищать вартість низки сервісних послуг МВС: скільки коштуватиме видача водійського посвідчення
16:15
Ексклюзив
ЗСУ, шеврон з прапором
Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
16:07
OPINION
Віктор Каспрук
Дилема для Орбана: або Москва, або Брюссель
16:07
гривня тисяча гривень
У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС
16:07
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
Протягом 2023 року США передали Україні 34 пакети військової допомоги на $24 млрд, - Зеленський
16:06
У Туреччині сталася ДТП за участі 7 авто
У Туреччині сталася масштабна ДТП: 10 людей загинуло, серед 61 постраждалого є 2 українки
15:44
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Уродженку України Анну Асті можуть позбавити громадянства РФ за "пропаганду ЛГБТ"
15:41
Аналітика
Новий рік — нові перевірки: який бізнес перевірятимуть податківці у 2024-му. Дослідження YouControl
15:41
Ялинка
У Києві працюватимуть пункти з екологічної утилізації новорічних ялинок. Перелік
15:28
Ексклюзив
Карта. Мар'їнка_2612
Шойгу каже "звільнили": "Інформаційний спротив" пояснив, яку частину Мар'їнки контролюють ЗСУ
15:09
На фото: Мармур Парфенона в Британському музеї в Лондоні
Греція пропонує Британському музею "великі скарби" за повернення скульптур Парфенону до Афін
15:05
посольство Франції в Баку
Глава МЗС Азербайджану прокоментував ситуацію із Францією і взаємним видворенням дипломатів
15:05
Сергій Шкарлет
Комітет Нацагенства з якості освіти підтвердив плагіат у дисертації ексміністра Шкарлета
14:32
Ексклюзив
ЗСУ
Росіян вистачить максимум на півтори року, ЗСУ знищать техніку РФ під нуль, - Гетьман
14:25
Алан Гаглоев
Псевдоочільник "Південної Осетії" заявив, що входження окупованого у Грузії регіону до складу РФ на порядку денному
14:05
OPINION
Оксана Мороз
Ніякий закон не розв'яже задачі "500 000"
13:58
На фото: Книгарня Shahr-e Ketab в Тегерані
В Ірані закрили одну з провідних книгарень через дозвіл жінкам відвідувати її без хіджабу
13:47
Китайський виробник смартфонів Xiaomi представив свій перший електромобіль
13:46
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії
13:38
На фото: Гурт Leleka
Німецький гурт Leleka випустив альбом колядок Rizdvo
13:26
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
"Це посилить тиск на Росію": естонська розвідка прокоментувала удар по кораблю "Новочеркаськ"
13:22
Непокаране зло повертається
Восени росіяни викрали 10 тис. дітей з окупації до РФ, - Спротив
13:20
McDonald's
McDonald's відкрив ресторан у Бучанському районі Київщини
13:14
Ексклюзив
Ігор Романенко
Бачимо оптимізм у військово-дипломатичній роботі, - генерал-лейтенант Романенко про допомогу США та ЄС
13:11
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: Росія приховала і занизила справжні людські втрати, - AP
13:10
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Харківщини
Окупанти обстріляли два райони Харківщини: є загибла і поранені
13:07
У Києві два хлопці, наслідуючи приклад російського серіалу "Слово пацана", побили та пограбували підлітка: їм загрожує до 10 років тюрми
13:04
Андрій Хливнюк
Хливнюк з "Бумбоксу" став амбасадором курсу для охочих перейти на українську
12:56
Севастополь
Біля узбережжя Севастополя знайшли невідоме затонуле судно
12:43
електроенергія, світло ЛЕП
У Херсоні бракує енергетиків, бо більшість із них пішли на фронт, – голова Держенергонагляду Слободян
12:41
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV