На Харківщині оголосили підозру в недбалості матері, 4 дитини якої загинули в пожежі

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Вказано, що житловий будинок у селищі Пісочин зайнявся зранку 14 листопада. Пожежники виявили на згарищі тіла пʼятьох загиблих людей: чотирьох рідних братів віком від 4 до 9 років та їхнього 52-річного дідуся. Серед усіх, хто був у будинку вижив лише 16-річний хлопець.

"За даними слідства, фігурантка, яка є матірʼю чотирьох хлопчиків, 9 листопада залишила дітей на свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та на 16-річного брата. Того дня жінка поїхала по "власних справах", проте так і не повернулась. Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов`язків по догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їх долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які знаходились у будинку", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що пожежа, ймовірно, виникла через роботу електричних обігрівачів.

29-річній жінці оголосили підозру у злісному невиконанні встановлених законом обовʼязків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.