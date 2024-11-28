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На Харківщині оголосили підозру в недбалості матері, 4 дитини якої загинули в пожежі

Ольга Бабишена
28 листопада, 2024 четвер
01:36
Кримінал

На Харківщині у пожежі загинули четверо рідних братів віком від 4 до 9 років та їхній дідусь. Матері, яка залишила дітей, оголосили підозру у недбалості

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Про це інформує Харківська обласна прокуратура. 

Вказано, що житловий будинок у селищі Пісочин зайнявся зранку 14 листопада. Пожежники виявили на згарищі тіла пʼятьох загиблих людей: чотирьох рідних братів віком від 4 до 9 років та їхнього 52-річного дідуся. Серед усіх, хто був у будинку вижив лише 16-річний хлопець. 

"За даними слідства, фігурантка, яка є матірʼю чотирьох хлопчиків, 9 листопада залишила дітей на свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та на 16-річного брата. Того дня жінка поїхала по "власних справах", проте так і не повернулась. Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов`язків по догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їх долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які знаходились у будинку", - йдеться у повідомленні. 

Слідство встановило, що пожежа, ймовірно, виникла через роботу електричних обігрівачів.

29-річній жінці оголосили підозру у злісному невиконанні встановлених законом обовʼязків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Смертельна пожежа трапилась напередодні на Закарпатті. Загинув чоловік з інвалідністю, його матері вдалось врятуватися. 
Теги:
Новини
Україна
Харківщина
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