Умєров у Сеулі розповів, які наслідки участь КНДР у війні проти України може мати для Південної Кореї

Про це він повідомив у Telegram.

"За дорученням президента Володимира Зеленського, сьогодні у складі української делегації в Сеулі провів зустрічі з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, міністром оборони Кім Йон Хеном і радником із питань національної безпеки Чан Хо Джіном. Повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії", - написав Умєров.

Під час перемовин міністр наголосив, що війська КНДР не лише надають техніку та живу силу, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України.

За його словами, отриманий в Україні бойовий досвід північнокорейські військові можуть використати проти свого найближчого сусіда.



"Для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що в майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні", - підкреслив очільник Міноборони України.

Також він обговорив із президентом Юн Сок Йолем спільні дії щодо посилення безпеки та стабільності.



"Віримо, що наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів і регіонів", - резюмував Умєров.