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Головна Війна з Росією Радник президента Литвин прокоментував заклик США знизити мобілізаційний вік

Радник президента Литвин прокоментував заклик США знизити мобілізаційний вік

Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
06:38
Війна з Росією радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на нібито заклик США до зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років

Зміст

Про це він написав у Х.

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше анонсована техніка не надходить вчасно", - написав радник.

За його словами, через затримки Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдат.

"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в матеріально-технічному забезпеченні чи вагання у підтримці молодістю наших чоловіків на передовій", - наголосив Литвін.

  • Напередодні Reuters написало, що у США вважають, що Україна повинна знизити мобілізаційний вік до 18 років.

 

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мобілізація
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