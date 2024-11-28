Радник президента Литвин прокоментував заклик США знизити мобілізаційний вік

Про це він написав у Х.

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше анонсована техніка не надходить вчасно", - написав радник.

За його словами, через затримки Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдат.

"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в матеріально-технічному забезпеченні чи вагання у підтримці молодістю наших чоловіків на передовій", - наголосив Литвін.