ПСВ - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Для "Шахтаря" стартовий матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ.

Команда Маріно Пушича має 4 очка та займає в загальній турнірній таблиці 27-ме місце. ПСВ з 24 пунктами - 24-й.

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.

Також "Шахтар" зустрінеться з німецькими "Баварією" та "Борусією" з Дортмунда і французьким "Брестом".