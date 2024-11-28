Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сім країн заявили про посилення підтримки України

Сім країн заявили про посилення підтримки України

Олена Будько
28 листопада, 2024 четвер
00:46
Світ

Лідери семи європейських країн пообіцяли найближчими місяцями посилити підтримку України, зокрема її оборонну промисловість

Зміст

Про це йдеться у спільній заяві очільників урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції.

"Ми посилимо підтримку України. Наші країни є найбільшими донорами військової допомоги Україні на душу населення, і наша підтримка не послабиться. Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, в тому числі українській оборонній промисловості, і будемо інвестувати в те, щоб Україна отримала більше боєприпасів. Мужність і стійкість України буде підкріплено сильною та непохитною підтримкою наших країн, невід’ємною частиною якої є військова допомога. Ми заохочуємо інших робити те саме", – йдеться в заяві.

Очільники урядів додали, що підтримують український план перемоги, віддані всеосяжному, справедливому та тривалому миру для України та її повній європейській та євроатлантичній інтеграції. А також заявили, що готові розширити санкції проти Росії та тих країн, які її підтримують.

"Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці в довгостроковій перспективі. Незаконна агресивна війна Росії проти України та збільшення використання гібридних дій порушили мир і стабільність у євроатлантичному регіоні та серйозно підірвали глобальну безпеку. Ми працюватимемо разом, щоб стримувати, оскаржувати та протидіяти агресивним і надзвичайно конфронтаційним діям Росії, а також забезпечувати її повну міжнародну відповідальність за злочин агресії", – наголосили підписанти заяви. 

Країни Балтії, Північної Європи й Польща заявили, що готові розширити санкції проти Росії та її союзників. 

"Разом із нашими союзниками ми віддані посиленню стримування та захисту, включаючи стійкість проти звичайних і гібридних атак, розширенню санкцій проти Росії, а також проти тих, хто сприяє агресії Росії, загрожуючи таким чином нашій спільній безпеці", – зазначено в заяві.

Саміт країн Балтії, Північної Європи та Польщі відбувся в середу, 27 листопада, у шведському місті Харпсунд. 

  • Україна отримала $235 млн від японського уряду в рамках проєктів Світового банку LEARN та RISE на підтримку освіти та приватного сектору
Теги:
Новини
Україна
Польща
Латвія
Естонія
Швеція
Норвегія
Данія
Фінляндія
Війна з Росією
Читайте також:
Хезбола, Ліван
Автор Марія Науменко
25 листопада, 2024 понедiлок
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
заморозки
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Де 28 листопада пройдуть дощі, а де чекати на туман: прогноз погоди від Наталки Діденко
Володимир Путін
Автор Тетяна Нижник
26 листопада, 2024 вiвторок
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 листопада
01:15
Сергій Кислиця
Кислиця назвав виступ постпреда КНДР в ООН вигадками, зредагованими російським представництвом
01:13
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили ударні БПЛА по території України: ситуація в ніч проти 28 листопада
01:02
Кава
Найвища вартість із 1977 року: кава сорту арабіка цьогоріч подорожчала на 70%
2024, середа
27 листопада
23:59
Оновлено
Віктор Циганков, "Штурм" - "Жирона", Ліга чемпіонів
"Ліверпуль" переміг "Реал", поразки "Шахтаря" та "Жирони" Циганкова: результати ЛЧ за 27 листопада
23:55
Педрінью отримує червону картку, ПСВ - "Шахтар"
"Шахтар" у меншості втратив перемогу над ПСВ у Лізі чемпіонів
23:53
Георгій Судаков та Олів'є Боскальї (праворуч), ПСВ - Шахтар
ПСВ - "Шахтар" 3:2: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
23:30
путін Токаєв
Путін прибув з візитом у Казахстан. Токаєв запевнив його, що Астана – надійний союзник Росії
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Це рішення Трампа не дуже передбачуване": дипломат Чалий про ймовірного спецпредставника з врегулювання війни в Україні
22:50
окупант
"Група Саваля": російські окупанти створюють новий загороджувальний загін
22:48
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
"Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини": генерал Кривонос про скандал навколо бракованих мін для ЗСУ
22:43
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом доби на фронті зафіксували 150 боєзіткнень: найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
21:55
На Курщині воїни ССО взяли в полон російських морських піхотинців
21:32
Динамо
"Динамо" - "Вікторія Плзень": букмекери спрогнозували першу перемогу киян у Лізі Європи
21:15
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Підвищення податків "заднім числом" не буде, закон набуде чинності не раніше 1 грудня, – Шмигаль
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Новий контрнаступ, ситуація на фронті та контингент європейських військових в Україні. Колонка Сергія Згурця
21:01
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров у Сеулі розповів, які наслідки участь КНДР у війні проти України може мати для Південної Кореї
21:00
"Голодомор, окупація, вигнання та війна": українські та турецькі науковці в Анкарі обговорили злочини РФ проти українців і кримських татар
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та глобальні ризики союзу РФ, Ірану й КНДР
20:50
повістка
Мер Конотопа заявив, нібито за 2 дні на Сумщині мають мобілізувати комунальників критичної інфраструктури
20:48
TikTok
TikTok заблокує для користувачів-підлітків доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю
20:24
Кіт Келлог
Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Келлога
20:21
суховантаж Китаю Yi Peng 3
Слідство підозрює, що пошкодити кабелі в Балтійському морі могло китайське судно, - WSJ
20:03
OPINION
Як стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні?
19:47
Дмитро Медведєв
Дозвіл бити західною зброєю по території РФ: Медведєв погрожує атакувати бази НАТО
19:38
Микола Княжицький
У переговорах щодо Криму мають брати участь представники Меджлісу кримськотатарського народу, - нардеп Княжицький
19:27
мобілізація в Україні
США закликають Україну розпочати мобілізацію з 18 років, - Reuters
18:58
електроенергія, відключення
Для населення й бізнесу: в Укренерго поінформували про вимкнення електрики 28 листопада
18:52
Ламін Ямаль, збірна Іспанії, Євро-2024
Оголошено ім'я володаря премії Golden Boy-2024
18:50
Росія з КНДР
США попередили, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети
18:49
Оновлено
на фото наслідки атаки РФ
РФ прицільно атакувала рятувальників на Дніпропетровщині
18:40
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Якщо ініціатива Байдена про $24 млрд для України не була погоджена з Трампом, то це пустота, - нардеп Гончаренко
18:21
Україна Японія
Україна отримала від Японії $235 млн на підтримку освіти та приватного сектору
18:12
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
"Буде повільнішим та передбачуванішим": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик - Фʼюрі
18:03
У Вільнюсі для українців залишили безкоштовним проїзд у громадському транспорті ще на рік
18:01
OPINION
Демократія втомилася без політичної волі та лідерства особистостей
17:50
Укренерго
Кабмін погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради Укренерго
17:48
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів про програми підтримки ментального здоров’я, які реалізують в Україні
17:42
пожежа від цигарки
В Україні з нового року суттєво зростуть ціни на цигарки
17:42
Інтерв’ю
Ярно Хабіхт
Реформи в охороні здоров'я наближають Україну до ЄС, - представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт
17:36
Україна-Польща
У Польщі заявили про готовність розпочати ексгумацію на Волині протягом доби
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV