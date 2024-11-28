Сім країн заявили про посилення підтримки України

Про це йдеться у спільній заяві очільників урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції.

"Ми посилимо підтримку України. Наші країни є найбільшими донорами військової допомоги Україні на душу населення, і наша підтримка не послабиться. Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, в тому числі українській оборонній промисловості, і будемо інвестувати в те, щоб Україна отримала більше боєприпасів. Мужність і стійкість України буде підкріплено сильною та непохитною підтримкою наших країн, невід’ємною частиною якої є військова допомога. Ми заохочуємо інших робити те саме", – йдеться в заяві.

Очільники урядів додали, що підтримують український план перемоги, віддані всеосяжному, справедливому та тривалому миру для України та її повній європейській та євроатлантичній інтеграції. А також заявили, що готові розширити санкції проти Росії та тих країн, які її підтримують.

"Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці в довгостроковій перспективі. Незаконна агресивна війна Росії проти України та збільшення використання гібридних дій порушили мир і стабільність у євроатлантичному регіоні та серйозно підірвали глобальну безпеку. Ми працюватимемо разом, щоб стримувати, оскаржувати та протидіяти агресивним і надзвичайно конфронтаційним діям Росії, а також забезпечувати її повну міжнародну відповідальність за злочин агресії", – наголосили підписанти заяви.

Країни Балтії, Північної Європи й Польща заявили, що готові розширити санкції проти Росії та її союзників.

"Разом із нашими союзниками ми віддані посиленню стримування та захисту, включаючи стійкість проти звичайних і гібридних атак, розширенню санкцій проти Росії, а також проти тих, хто сприяє агресії Росії, загрожуючи таким чином нашій спільній безпеці", – зазначено в заяві.

Саміт країн Балтії, Північної Європи та Польщі відбувся в середу, 27 листопада, у шведському місті Харпсунд.