Україна отримала від Японії $235 млн на підтримку освіти та приватного сектору

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що до держбюджету надійшло $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в рамках нових системних проєктів Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) та "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

За проєктом RISE Україна отримала $130 млн позики на підтримку приватного сектору. Ще $105 млн надійшло в межах проєкту LEARN для організації безпечного очного навчання у школах, зокрема на облаштування укриттів та закупівлю шкільних автобусів у 2024 році, зазначили у Мінфіні.

"Залучена через механізми Банку бюджетна підтримка від Японії з лютого 2022 року сягнула близько 6 млрд доларів США. Фінансування в рамках LEARN та RISE допоможе створити належні умови освітнього процесу і зробити більш ефективним процес підтримки бізнесу в умовах повномасштабної війни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Окрім цього, до кінця 2024 року Україна очікує залучити додатково $120 млн за проєктом RISE та $95 млн за проєктом LEARN, додали в Міністерстві фінансів.