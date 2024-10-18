Японія планує додаткове постачання техніки для Сил оборони України

Про це повідомляє NHK.

Міністр оборони Японії Накатані Ген взяв участь у засіданні ради Україна – НАТО в Брюсселі в четвер, 17 жовтня. У зустрічі вперше взяли участь керівники оборонних відомств Японії, Австралії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Накатані сказав своїм колегам, що односторонні спроби змінити статус-кво силою та примусом тривають і посилюються. За його словами, прикладом таких кроків є нещодавні вторгнення китайських і російських військових літаків у повітряний простір Японії.

Накатані також зазначив, що розширення військової співпраці Росії з Китаєм і КНДР призведе до подальшого погіршення ситуації в Україні. Він закликав продовжити допомогу Україні.

Напередодні Накатані зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Японський міністр висловив готовність своєї країни продовжувати підтримку України та окреслив план додаткового постачання техніки Силам оборони України.