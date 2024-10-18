"Діяти рішуче, щоб не дати Путіну посилитися": Зеленський підсумував результати засідання ради Україна – НАТО
Президент України Володимир Зеленський окреслив кроки для захисту й безпеки України та інших країн за підсумками засідання ради Україна – НАТО
Про це він написав у телеграм.
"Зараз маємо діяти рішуче і в єдності, щоб не дати Путіну посилитися й розпалювати війну далі", - наголосив Зеленський.
За його словами, зброя і спорядження для Сил оборони, ППО, далекобійність, дуже важливо – зміцнення оборонної промисловості України шляхом відповідних інвестицій, реалізація домовленостей щодо фінансової допомоги - це чіткі кроки для більшого захисту та безпеки наших людей і країн.
"Лише спільним тиском на Росію всіма засобами, всіма інструментами можемо якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру", - підсумував президент.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Раніше стало відомо, що Зеленський 17 жовтня у Брюсселі візьме участь у засіданні ради Україна - НАТО.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО є превентивним кроком, який покаже, що не російський диктатор Володимир Путін змінює курс світу, а увесь світ готовий змінювати агресора.
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі й обговорив кроки, які посилять Україну.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі заявив, що Україна "одного дня" приєднається до коаліції 33-м або 34-м членом.
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