"Діяти рішуче, щоб не дати Путіну посилитися": Зеленський підсумував результати засідання ради Україна – НАТО

Про це він написав у телеграм.

"Зараз маємо діяти рішуче і в єдності, щоб не дати Путіну посилитися й розпалювати війну далі", - наголосив Зеленський.

За його словами, зброя і спорядження для Сил оборони, ППО, далекобійність, дуже важливо – зміцнення оборонної промисловості України шляхом відповідних інвестицій, реалізація домовленостей щодо фінансової допомоги - це чіткі кроки для більшого захисту та безпеки наших людей і країн.

"Лише спільним тиском на Росію всіма засобами, всіма інструментами можемо якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру", - підсумував президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official