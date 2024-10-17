Запрошення України в НАТО покаже, що не Путін змінює курс світу, а увесь світ готовий змінювати агресора, - Зеленський

Таку думку президент висловив на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.

"НАТО – тематика сенситивна для Сполучених Штатів Америки. Увесь цей час вони вважали, що НАТО – це втягування Альянсу у війну. Навіть запрошення для України в НАТО – це начебто такі червоні лінії. А на мою думку, юридично – ні. І це не справедливо. Якщо ви дійсно хочете, а не тільки говорите, що Україна буде в НАТО, і що вона дуже важлива для безпеки Європейського континенту, то це повинно співпадати з діями. Слова повинні завжди іти разом з діями", - сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що на його думку, запрошення України до НАТО це – "ніякі не червоні лінії".

"Із ким – з убивцею червоні лінії? Так ось, invitation (запрошення, - ред.) – це саме превентивний крок. Показати, що не Путін змінює курс всього світу, а навпаки – весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора, який починає жити поза світових правил. І тому для мене це питання важливе", - додав президент.