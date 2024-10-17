Більшість із тих, хто виступав на засіданні Євроради, були на боці підтримки Плану перемоги, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Європейської ради більшість із союзників, які коментували План перемоги, підтримали його
Про це президент сказав на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.
"Сьогодні в нас були дуже продуктивні розмови з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували План перемоги. Я дуже вдячний, що у мене була закрита частина розмови з союзниками", - сказав Зеленський.
Він заявив, що більшість із тих, хто виступав, "були повністю на боці підтримки Плану перемоги". Президент також зазначив, що він "радий, що вони почули від мене деякі деталі, та радий, що наші команди будуть працювати далі".
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, представив План перемоги на засіданні Європейської ради.
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