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"Росія піде на дипломатію, лише коли побачить, що силою нічого не досягне": Зеленський представив План перемоги в Єврораді

Юлія Лаврук
17 жовтня, 2024 четвер
12:52
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, представив План перемоги на засіданні Європейської ради

Зміст

Про це президент написав у соцмережі Х.

Зеленський закликав партнерів допомогти Україні втілити План перемоги в життя та додав, що якщо почати слідувати Плану зараз, Україна зможе закінчити війну не пізніше наступного року.

Він зазначив, що метою Плану є зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти та додав, що "Росія піде на дипломатію, лише коли побачить, що силою нічого не досягне".

Президент наголосив, що українським військовим потрібно більше сил, тому що "Путін готує підкріплення, щоб продовжити війну, а не закінчити її".

"Путін хоче зрівнятися з вашими країнами у виробництві боєприпасів до наступного року. Він отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран. На жаль, ми також маємо чіткі розвідувальні дані про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", - написав Зеленський.

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Він також наголосив на необхідності провести другий Саміт миру для закінчення російсько-української війни та додав, що Україна готує Формулу миру, яка містить усі аспекти відновлення миру.

"Ми вже провели чотири зустрічі щодо пунктів Формули миру. Сьогодні у Франції проходить п'ята. Я вдячний Франції за її проведення. У листопаді ми розробимо повноцінний документ на основі Формули миру і поділимося ним з усіма, в тому числі з росіянами, на Саміті миру", - написав Зеленський.

  • Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, приїхав на спеціальне засідання Європейської ради до Брюсселя, де він представить український План перемоги

 

Теги:
Світ
Україна
ЄС
Європа
Володимир Зеленський
Європейська рада
Світ про Україну
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