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"Може вдатися завершити війну наступного року": Зеленський представив План перемоги Верховній Раді

Катерина Єсікова
16 жовтня, 2024 середа
12:37
Суспільство Володимир Зеленський у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги

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Про це йдеться у заяві президента.

За словами Зеленського, якщо партнери України саме зараз почнуть рухатися з ідеєю Плану перемоги, то війну з Росією вдасться завершити не пізніше наступного року. 

"Якщо ж Путін досягне своїх божевільних цілей - геополітичних, військових, ідеологічних, економічних, це створить нездоланне враження в інших потенційних агресорів, зокрема і в регіоні Затоки, в Індо-Тихоокеанському регіоні, в Африці, що загарбницькі війни можуть бути вигідними й для них також", - заявив президент.

Під час виступу президента України були присутні народні депутати, військово-політичне керівництво, зокрема міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова української розвідки Кирило Буданов і очільник СБУ Василь Малюк. 

Пункти Плану перемоги

Президент поділився, що перший пункт Плану перемоги - геополітичний, другий та третій - військові. Четвертий пункт стосується економіки, а п'ятий пункт плану - безпековий. Він додав, що пункти розраховані за часом.

Першим пунктом Плану перемоги є запрошення України в НАТО. За словами Зеленського, цей факт може стати дійсно фундаментальним для миру. 

"Ми розуміємо, що членство в НАТО - це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчути - що їх цар програв геополітично", - заявив президент.

Другим пунктом Плану перемоги стала оборона. Володимир Зеленський переконаний, що наразі необхідно повертати війну на територію Росії, щоб росіяни відчували, що таке війна, і - попри російську пропаганду - починали розвертати ненависть в сторону Кремля.

За його словами, в України є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати силу українських воїнів. Президент додав, що завдяки Курській операції усі побачили, що Путін немає достатньої сили, щоб триматись, коли Україна тисне справді міцно.

Президент також додав, що оборонний пункт Плану має таємний додаток, який уже відомий деяким партнерам, що мають відповідний військовий потенціал допомоги.

Також у пункт оборони входить успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території. Крім цього, допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для ЗСУ. Водночас необхідно вивести системи ППО України на такий рівень, який є достатнім для захисту міст і сіл від російських ракет і дронів.

Третій пункт - стримування. Так, Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій Росії. 

Зазначається, що під третій пункт також є таємний додаток і його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Його також отримають ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування. 

"Пакет стримування - це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Мир завдяки силі", - додав президент.

Четвертим пунктом став стратегічний економічний потенціал. За словами президента, Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

Президент наголосив, що відповідна угода доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію, а саме - всі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту у РФ та інші заходи тиску.

Натомість п'ятий Пункт перемоги розрахований на післявоєнний час. 

"Після війни Україна буде мати досвідчений військовий контингент, який володіє досвідом війни, застосування зброї та взаємодії. Гарантувати безпеку в Європі - достойна місія наших героїв", - наголосив президент.

За словами Зеленського, український досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки в Європі.

Теги:
Світ
Україна
Верховна Рада
СБУ
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Кирило Буданов
Світ про Україну
Олександр Сирський
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