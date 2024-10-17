Зеленський прибув до Брюсселя та зустрівся з президентом Європейської ради Мішелем

Про це він написав у Telegram.

"Зараз ми у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", - заявив президент.

Також він анонсував низку зустрічей у Європарламенті - з президенткою Робертою Мецолою, головами політичних груп і новопризначеним генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

У Брюсселі Володимира Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель. Він запросив українського лідера взяти участь у засіданні лідерів ЄС.