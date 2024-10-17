Зеленський прибув до Брюсселя та зустрівся з президентом Європейської ради Мішелем
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, приїхав на спеціальне засідання Європейської ради до Брюсселя, де він представить український План перемоги
Про це він написав у Telegram.
"Зараз ми у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", - заявив президент.
Також він анонсував низку зустрічей у Європарламенті - з президенткою Робертою Мецолою, головами політичних груп і новопризначеним генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
У Брюсселі Володимира Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель. Він запросив українського лідера взяти участь у засіданні лідерів ЄС.
- Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте оголосив, що чергове засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у четвер, 17 жовтня.
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