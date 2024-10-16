Зеленський 17 жовтня у Брюсселі візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте оголосив, що чергове засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у четвер, 17 жовтня. Також у штаб-квартиру Альянсу завтра прибуде президент Володимир Зеленський
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Північноатлантичного альянсу та його речниці Фари Дахлалли.
Рютте зазначив, що Рада відбуватиметься на рівні міністрів ввечері 17 жовтня. Тоді міністри оборони НАТО мають зустрітися з українським колегою Рустемом Умєровим.
Очікується, що учасники на Раді обговорять ситуацію на полі бою в Україні та нагальні потреби бійців ЗСУ.
Водночас речниця Північноатлантичного альянсу заявила, що завтра в ході зустрічі глав міноборони держав НАТО до штаб-квартири прибуде Зеленський.
"Генеральний секретар НАТО вітатиме президента України Зеленського в штаб-квартирі НАТО 17 жовтня в ході зустрічі міністрів оборони НАТО", - написала вона.
Рютте додав, що українські союзники за перші 6 місяців 2024 року надали Києву €20,9 млрд, і союзники виконуватимуть свої зобовʼязання до кінця року.
"Позиція чітка: НАТО постачає (допомогу) Україні та продовжуватиме це робити", - запевнив генсек.
Рада Україна – НАТО була створена на саміті НАТО в липні 2023 року і слугує форумом для спільних консультацій, прийняття рішень і діяльності між НАТО та Україною. На засіданнях Ради зазвичай присутні посли країн-членів НАТО й українські офіційні особи.
- Останнє засідання Ради відбулось 28 серпня: тоді члени Північноатлантичного альянсу підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні.
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