Союзники посилять оборону України: підсумки засідання Ради Україна – НАТО

Про це повідомив сайт НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який головував на зустрічі, наголосив, що Україна продовжує щодня перехоплювати російські ракети й рятувати незліченну кількість життів. Але здатність України підтримувати оборону потребує збільшення поставок і підтримки.

"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні знову підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу", – додав він.

Зустріч Ради Україна – НАТО відбувалася на рівні послів і була скликана на прохання України після нещодавніх масованих авіаударів Росії по українських цивільних об'єктах та інфраструктурі. Союзники рішуче засудили невибіркові удари Росії та підтвердили свою відданість подальшому зміцненню оборони України.

Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників по відеозв’язку про поточну безпекову ситуацію та першочергові потреби.

Рада Україна – НАТО була створена на саміті НАТО в липні 2023 року і слугує форумом для спільних консультацій, прийняття рішень і діяльності між НАТО та Україною. На засіданнях ради зазвичай присутні посли країн-членів НАТО й українські офіційні особи.